中国地方今後の雪は？ 気象庁によりますと、中国地方の雪のピークは過ぎましたが、山陰地方は、寒気や湿った空気の影響で雪が降っています。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？中国・四国地方の雪雨シミュレーション 鳥取、島根では、きょう（２３日）は、寒気や湿った空気の影響で朝晩を中心に雪が降るでしょう。 あす（２４日）は、引き続き寒気や湿った空気の影響で断続的に雪が降る見込みです。雷を伴