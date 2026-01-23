UEFAヨーロッパリーグ(EL)は22日、各地で第7節を開催した。リヨンとアストン・ビラの16強ストレートインが決まり、新たに13チームの決勝トーナメントプレーオフ出場以上が決まった。今節で決勝Tプレーオフ出場以上が確定したのはボローニャ、ブラガ、セルタ、レッドスター、フェネルバフチェ、ゲンク、ノッティンガム・フォレスト、パナシナイコス、PAOKテッサロニキ、ポルト、ローマ、シュツットガルト、ビクトリア・プルゼニ