[1.22 EL第7節 ユトレヒト 0-2 ゲンク]ゲンクは22日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)リーグフェーズ第7節でユトレヒトと敵地で対戦し、2-0で勝利した。FW伊東純也は怪我からの復帰後初となる先発出場。クラブでは左サイドでのプレーが中心の中、今節は右サイドハーフで起用されて日本代表を除くと今季初のフル出場を飾った。この試合では試合前にゲンク側サポーター席で一部の観戦者が暴徒化し、トイレや座席が破壊されるトラブルが