「パンダより恋が苦手な私たち」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。アクリルスタンド（椎堂司）1,430円（税込）椎堂司の公式アクリルスタンドが登場！ドラマを象徴するパンダデザインの台座は、並べて飾ると可愛さ倍増です！■サイズ（約）：肖像：W38×H120(mm) / 台座：W51×H40(mm)■素材：アクリル樹脂■原産国：日本【店舗】1月31日（土）発売予定・日テレ屋（汐留店・東京駅店）・テレビ局公式ショップ 〜ツリー