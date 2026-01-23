女優の本田翼（33）が23日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「amiparis 2026AWのショーを観にパリへ」と書き出した本田。「ジャケットにスウェット、キャップ、ソックスレイヤードでいろんな魅せ方をしてくれて2026SSの淡い色合いとはまた違う赤や柄もの、けどamiparisらしさを感じる色の組み合わせや素材感。とてもとても素敵なショーで次の冬が来るのを楽しみにさせてくれました」とつづった。