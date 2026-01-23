ANYCOLORが運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじさんじぷち2026」グッズを2月3日から販売する。キュートなデフォルメビジュアルのにじさんじぷちシリーズ。今回は「にじさんじぷち2026」として、一橋綾人、五木左京、十河ののは、夜牛詩乃、蝸堂みかる、猫屋敷美紅、皇れお、篠宮ゆの、城瀬いすみ、花籠つばさの総勢10名が登場。グッズラインナップは、アクリルスタンドキーホルダー(1,500円)、缶