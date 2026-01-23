三井ホーム北海道は、北海道警察による交番整備事業の事業者に選定されたことを発表した。札幌市と恵庭市の計5か所に、強度に優れた国産材CLTを用いた木造交番を建設する。元町交番イメージ建設する木造交番は、「東警察署 元町交番」(札幌市東区)、「北警察署 麻生交番」(札幌市北区)、「白石警察署 北都交番」(札幌市白石区)、「豊平警察署 北野交番」(札幌市清田区)、「千歳警察署 恵み野交番」(恵庭市恵み野)。同事業では、工