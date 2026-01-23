Uber Japanは1月20日、スマートフォンアプリ「Uber」でハイヤー車両を呼べる「Uber プレミアム」のサービスを、新たに愛知県(名古屋エリア)、山梨県(富士五湖エリア)、兵庫県(神戸エリア)の3エリアで開始した。名古屋・富士五湖・神戸エリアでハイヤー配車「Uber プレミアム」を提供開始同サービスはこれまで、札幌市、東京23区、成田市、京都市、大阪市、福岡市といった主要エリアを中心に展開してきた。今回の提供開始により、全