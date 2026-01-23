なにわ男子・道枝駿佑が主演し、生見愛瑠がヒロインを演じる映画『君が最後に遺した歌』より、生見演じるアーティスト「Ayane」が歌う劇中曲「Wings」のMVが初解禁された。【動画】生見愛瑠がアーティストAyaneに！『君が最後に遺した歌』劇中曲「Wings」MV本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演と