松岡昌宏が主演、日向坂46・松田好花、ピエール瀧らが共演する舞台『はがきの王様』が、東京・本多劇場にて5月14日〜24日、大阪・森ノ宮ピロティホールにて5月28日〜30日に上演されることが決定。キャスト、脚本／演出・金沢知樹がコメントを寄せた。【写真】松岡昌宏、黒谷友香、日向坂46・松田好花、ピエール瀧ら舞台『はがきの王様』キャスト陣本作は、お笑い芸人としてデビューし、その後ラジオ・テレビ番組の構成作家など