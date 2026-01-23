新日本プロレスは２３日までに２・１１大阪府立体育会館大会で２階指定席を追加販売することを発表した。同大会を新日本プロレスは公式ＷＥＢなどで「「ロイヤルシート」「１階ひな壇」「２階特別席」は完売、「１階アリーナ」「２階指定席」は残りわずかとなりました」と告知。ただ、販売するローソンチケットのサイトを見ると２３日午前１０時２０分までに残りわずかの「１階アリーナ」（１万５００円）を除き全席種が完売と