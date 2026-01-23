◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都競馬場・ダート１８００メートル、１着馬にフェブラリーＳへの優先出走権）＝枠順確定出走馬１６頭の枠順が１月２３日、確定した。重賞で２着３度、３着２度とあと一歩の競馬が続くロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は７枠１３番から待望の重賞初制覇を狙う。前走のみやこＳで昨年のチャンピオンズＣを制したダブルハートボンドに首差の２着と肉薄