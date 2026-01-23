本拠地で実現した2ショットに反響米大リーグ・ドジャースは21日（日本時間22日）、カブスから新加入のカイル・タッカー外野手の入団会見を本拠地ドジャースタジアムで行い、大谷翔平投手との2ショットが早速実現した。メジャー屈指の強打者と並んで判明したある事実に、日本ファンから驚きの声が広がっている。圧倒的な迫力だった。背番号「23」の白いユニホームに袖を通したタッカーの隣に、トレーニングウェア姿の大谷が並