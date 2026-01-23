◆第２回小倉牝馬Ｓ・Ｇ３（１月２４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）＝枠順決定古馬牝馬によって争われる小倉牝馬Ｓ・Ｇ３の枠順が決定した。２０日に死んだＧ１・５勝ダイワメジャーを父に持つボンドガール（牝５歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は８枠１６番。１勝クラスから３連勝中のレディーヴァリュー（牝５歳、栗東・小林真也厩舎、父ジャスタウェイ）は７枠１５番に決まった。２１年の年度代表馬エフフ