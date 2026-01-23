◆米男子プロゴルフツアーアメリカン・エキスプレス第１日（２２日、米カルフォルニア州ＰＧＡウエストピート・ダイ・スタジアムコース＝７２１０ヤードなど３会場、いずれもパー７２）日本勢４人が出場した今季第２戦の第１ラウンドが行われ、中島啓太（フリー）は８バーディー、１ボギーで７アンダーの６５をマークし、トップと３打差の２０位で発進した。金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は５バーディー、ボギー