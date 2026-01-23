ウクライナのテチアナ・ベレジナ副首相が、昨年12月に出産した娘に「OSAKA（大阪・オーサカ）」と名付けた。テチアナ・ベレジナ ウクライナ副首相 ※本人のInstagramよりベレジナ副首相は昨年（2025年）10月に副首相に就任するまで、経済省次官として大阪・関西万博にウクライナ政府代表の立場で携わり、大阪を訪問していた。娘「OSAKA」ちゃんを抱くベレジナ副首相 ※本人のInstagramより公表したのは昨年12月31日。自身のS