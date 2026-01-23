２１日、双竜湖で行われた「鮫子」号の引き渡し前試験。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶1月23日】中国重慶市巫山県の双竜湖でこのほど、地元のテクノロジー企業、坤聯機械製造が独自開発した観光用有人潜水艇「鮫子」号の潜水試験が行われた。同艇はこの湖で最終試験を終えた後、顧客に引き渡される。「鮫子」号は、障害物の自動回避や緊急時の安全浮上システムを搭載し、一般の観光客も専門的な訓練を受けることなく