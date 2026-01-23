２１日、扎竜国家級自然保護区でタンチョウを観察する観光客。（チチハル＝新華社記者／張濤）【新華社チチハル1月23日】中国黒竜江省の扎竜（ジャロン）国家級自然保護区でこのほど雪が降り、一面の銀世界となった。冷たい風が吹く中、餌を探すタンチョウが、静かな冬景色に趣を添えている。２１日、扎竜国家級自然保護区に生息するタンチョウ。（チチハル＝新華社記者／張濤）２１日、扎竜国家級自然保護区に生息するタンチョ