福田富一知事は２２日の定例会見で、栃木県産の農産物の認知度やイメージアップを図るために制作した、統一のロゴマークを発表しました。 県産農産物の統一ロゴマーク・「とちぎ育ち」です。 太陽や緑色のグラデーションは、栃木県の豊かな自然環境をイメージしていて、「育ち」という言葉には、まじめで誠実な生産者が大切に育てた農産物という意味が込められています。統一ロゴマークは、