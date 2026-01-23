栃木県内で１月１８日までの１週間に報告された感染症について、インフルエンザや新型コロナウイルスの患者数が増えました。 県は、手洗いや咳エチケットなどの感染対策を呼びかけています。 県内の定点の医療機関で１月１２日から１８日までの間に報告されたインフルエンザの患者数は４１１人と３週連続で増加しました。 １つの医療機関あたりでは８．７４人となっています。 県北と安足地区では注意報レベルになりました。