１月１８日の未明、宇都宮市内のリサイクルショップの窓に設置されていた、すだれに火をつけたとして、市内に住む３６歳の無職の男が逮捕されました。 現場の周辺では同じ日などに下草や住宅の室外機が焼ける不審火が相次いでいて、警察は関連性を視野に捜査を進めています。 器物損壊の疑いで逮捕されたのは宇都宮市鶴田町に住む無職の大森仁貴容疑者（３６）です。 警察によりますと大森容疑者は、１月１８日の午前４時ごろに