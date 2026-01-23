２月８日に投開票が予定されている衆議院選挙について、福田知事は政府に対し「国民生活や地方財政に影響がないよう対応してほしい」と見解を述べました。 高市総理大臣は、２３日の通常会議の冒頭で衆議院を解散する見通しで、１月２７日に公示、２月８日に投開票の日程で衆議院選挙が行われる予定です。 福田知事は２２日の定例会見で、地方自治体が新年度の予算を組む時期だということを踏まえこのように述べました。 （福田