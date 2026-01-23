宇都宮市の佐藤栄一市長は２２日の定例会見で、物価高対策として市民一人あたり５０００円の現金給付を実施すると発表しました。 １２月に成立した国の今年度の補正予算で、物価高対策として、自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」が計上されました。 このうち、一人あたり３０００円を食料品高騰に対応する特別加算枠として、それぞれの自治体の判断で使い道がゆだねられ、国は「おこめ券」の配布を推奨していました。