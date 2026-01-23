栃木県内の県立高校の男子トイレで、生徒が別の生徒に暴行を加えている動画がＳＮＳ上で拡散された問題で、県教育委員会は２２日、学校が一連の行為を「暴力行為」ととらえ「いじめの重大事態」として調査していることを明らかにしました。 この問題は、去年１２月県内の県立高校で、被害生徒が複数人に取り囲まれ１人から一方的に殴られたり蹴られたりする様子が映っている動画が、１月４日ＳＮＳ上で拡散したものです。 学校は