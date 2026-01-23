栃木県内で９年ぶりに開催される冬のインターハイの開会式が２２日、日光市で行われました。 寒さを吹き飛ばす高校生たちの熱い戦いが始まります。冬のインターハイはスピードスケート、アイスホッケー、フィギュアスケートの３種目です。 県内での開催は９年ぶりで、３６の都道府県から１２７２人が出場します。この日はスピードスケートとアイスホッケーの開会式が行わ