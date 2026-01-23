ＪＲ宇都宮駅西側への延伸が予定されているＬＲＴの沿線やその周辺地域では、都市開発の計画や整備が進められています。そうしたなかＪＲ宇都宮駅の西口に新しいホテルが２３日オープンするのを前に２２日、メディア向けの内覧会が開かれました。 ＪＲ宇都宮駅の西口から歩いて１分ほどの場所に２３日オープンするのは、「ザノット宇都宮」です。宇都宮の都市と自然を「人・風土・食」によってつなぎ、文化の力を