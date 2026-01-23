大相撲初場所＞◇十二日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】元貴景勝、激痩せ＆短髪へ“激変した現在の姿”終盤に差し掛かかり混戦の模様を呈してきた大相撲初場所。そんななか、十二日目の中継で解説を務めた元貴景勝・湊川親方の“激変した姿”が反響を呼んだ。ほっそりと痩せ爽やかな短髪ヘアとなった湊川親方が登場すると、フレッシュな風貌に「お顔が小さい」「新入社員みたい」と驚きの声が相次いだ。4回の幕内最高優