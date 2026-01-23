アメリカン・エキスプレス第1ラウンドでプレーする中島啓太＝22日、米カリフォルニア州ラキンタ（AP＝共同）米男子ゴルフのアメリカン・エキスプレスは22日、カリフォルニア州ラキンタのPGAウエスト・スタジアムコースなど3会場（いずれもパー72）で第1ラウンドが行われ、中島啓太が8バーディー、1ボギーの65で回り、首位と3打差の20位につけた。金谷拓実は67で51位、久常涼は68で71位、平田憲聖は69で93位。62で回ったミンウ