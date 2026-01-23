仙北市の一部エリアでNTTドコモの通信に障害が出ていましたが、午後1時ごろ復旧しました。NTTドコモによりますと、大雪で光ケーブルが断線した影響で、22日午後4時ごろから新玉川温泉周辺の一部地域で、携帯電話などが通じない状況が続いていました。NTTドコモは臨時の基地局車を派遣して、復旧に向け作業を進めていましたが、午後1時ごろ復旧したということです。