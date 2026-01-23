けさは各地で凍える寒さとなり、今季最低気温を記録するところが多くありました。兵庫県では、世界遺産・姫路城のお堀が凍りついています。兵庫県内各地の最低気温は以下の通りです。朝来市和田山−９．５℃三田市−７．１℃上郡−６．６℃三木市−４．２℃姫路市−４．１℃神戸市中央区−１℃