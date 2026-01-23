1月14日に、7枚目のデジタルシングル『Glitch』をリリースする5人組ボーイズグループWILD BLUE。今回は、タイトルにちなんで“Glitch＝バグ”をテーマにしたインタビューをお届け。仲の良さあふれるワチャワチャトークをどうぞ！【写真】『WILD BLUE』仲の良さあふれるスペシャルカット─どんな作品になったのか、曲に込めた思いや注目ポイントを教えてください。山下 幸輝“未完成のままでもいいじゃん”と肯定する楽曲になっ