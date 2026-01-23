松本洋平文部科学相は23日の閣議後の記者会見で、世界最高の研究水準を目指す「国際卓越研究大学」として東京科学大を認定したと発表した。昨年12月に有識者会議が認定候補に選んでいた。卓越大は東北大に続き2校目。