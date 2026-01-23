深田晃司さん=junko撮影映画監督の深田晃司さんによる「恋愛裁判」の小説版（文春文庫）が2026年1月5日に発売、同名映画は1月23日に公開されました。2015年にあった実際の裁判から着想を得て、アイドルの「恋愛禁止ルール」に鋭く斬りこんだ本作について、映画を自ら完全ノベライズした深田さんに聞きました。（文：かわむらあみり写真：junko）お話を聞いた人深田晃司(ふかだ・こうじ)2010年「歓待」が東京国際映画祭「日本映