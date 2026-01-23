芥川賞の受賞が決まった（右から）鳥山まことさん、畠山丑雄さん、直木賞の受賞が決まった嶋津輝さん１４日に決まった第１７４回芥川賞・直木賞の受賞作は、どのように評価されたのか。選考委員の講評から振り返る。芥川賞は鳥山まことさんの「時の家」（講談社）と畠山丑雄（うしお）さんの「叫び」（新潮社）に。選考委員を代表して講評した平野啓一郎さんは「受賞作は決まったけれども、かなりの僅差（きんさ）で難しい選考