巨人の浅野翔吾外野手が２３日、ジャイアンツ球場の室内練習場に姿を現した。自主トレを終え、ジャイアンツ球場に登場するのは２０２６年で初めてで、選手にあいさつまわり。居合わせた丸佳浩外野手と、今季から導入される拡大ベースについて会話を交わす場面もあった。今季は４年目を迎え、ＦＡで加入した松本、丸、キャベッジ、中山、佐々木、若林らと定位置を争うことになる。