大雪による道路への影響は26日にかけて長引く恐れがあります。道路の積雪や凍結などで、車のスリップ事故や立ち往生の恐れがあります。外出はできるだけ控え、やむを得ず車を運転する際は、冬用タイヤ・チェーンの準備を万全にしてください。北海道から東海の道路の気象影響予測今日23日以降も、26日頃にかけて、冬型の気圧配置が続き、日本海側を中心に大雪となる所があるでしょう。気象による道路への影響が懸念されます。道路の