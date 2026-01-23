◇大相撲初場所１３日目（２３日、東京・両国国技館）西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）が初場所１３日目を休場した。１２日目に東前頭２枚目・宇良に敗れるなど４連敗中で、ここまで５勝７敗だった。伯乃富士は今場所で８日目に大の里を破り、昭和以降３人目となる４場所連続金星の記録を打ち立てた。ただ、１１日目の新大関・安青錦戦で左足を痛めたとみられ、取組後に足を引きずる様子を見せていた。