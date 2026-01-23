一年を通して、テカリや乾燥くずれに悩む女性に朗報です。グローバルメイクアップブランドKATEから、肌にのばすと質感が変化する新感覚のリキッドファンデーションが登場。軽やかなつけ心地とさらりとした仕上がりを両立し、忙しい毎日でも快適なベースメイクを叶えます。素肌感を大切にしながら、今っぽいサラサラ肌を目指したい人に注目の新作です♡ 塗ると変わる、新感覚リキッド 「エアリー