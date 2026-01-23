フジテレビの小山内鈴奈アナウンサー（29）が23日までに自身のインスタグラムを更新。人気ドラマのジャージショットを投稿した。自身のインスタグラムで「今年は、Instagramの投稿を頑張りたい！」とつづり始めた。「と言いつつ、新年最初の投稿がすでに1月下旬です」と、人気Netflixドラマ「イカゲーム」のジャージショットを投稿した。ネットでは「かわいすぎる！」「素敵」「無事にクリアできたのかな？」「カワイイ〜