23日午前10時7分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は十勝地方南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の浦幌町です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道浦幌町■震度1□北海道帯広市幕別町十勝池田町本別町浦河町気象庁