物価高で家計が厳しい今こそ、お金を「増やす」前に「無駄を減らす」思考を身に着けることが大切です。その一つの方法が「AIの活用」。AIを用いて家計とライフプランを可視化し、見直し続けることが、5年後10年後に余裕に繋がります。本記事では荻原朝飛氏の著書『ドバイの大富豪の新しい習慣 世界一やさしいAIでお金を増やす方法』（総合法令出版）より一部を抜粋・再編集し、詳しく解説します。「先延ばしは最大の損失」のワケ時