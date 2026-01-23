1950年代の日本では、8割の高齢者は自宅で亡くなっていましたが、今は、同じ割合の方々が「病院」で亡くなっています。その背景には、少子化や人手不足の影響で、最期まで親の世話をする選択が難しくなってきている事実があります。本記事では、太田垣章子氏の著書『「最後は誰もがおひとりさま」のリスク33』（ポプラ社）より一部を抜粋・再編集して、自分が亡くなってしまったあとの病院代はじめお金のトラブル、そのために今で