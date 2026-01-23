俺はユウゴ（29）。とある地方の小さな町で、妻のミサキ（25）と愛娘と3人で暮らしています。平凡ながらも毎日幸せに暮らしていましたが、ある日突然、人生ではじめての交通事故に遭ってしまいました。命に別状がなかったことは不幸中の幸いでしたが、しばらくのあいだ入院生活を余儀なくされてしまいました。しかも入院先は、元カノが働く病院……。別れたのは何年も前とはいえ、ハッキリ言って元カノに担当されるとなったらちょ