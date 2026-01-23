北陸地方整備局などは、24日早朝から磐越道と国道49号の一部区間で予防的通行止めを行う可能性があると発表しています。 ■予防的通行止めの可能性(24日早朝～) 磐越自動車道：会津若松IC～安田IC国道49号：会津坂下IC 交差点～三郷チェーン着脱場間今後の交通情報に十分留意してください。