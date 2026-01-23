気象庁強い冬型の気圧配置が25日にかけて続き、北日本から西日本の日本海側を中心に平地でも大雪になる所があるとして、気象庁は23日、交通障害に警戒するよう呼びかけた。特に北陸、東海、東北で短時間に降雪が強まる恐れがある。JR東海は23日、米原地区（滋賀県）での降積雪の影響で、東海道新幹線は一部区間で速度を落として運転すると発表した。気象庁によると、25日にかけて強い寒気が流れ込み、気圧の谷が北陸付近にほ