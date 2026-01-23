ＴＢＳ系「ニンゲン観察！モニタリング」が２２日、放送され、地味系女子に変身したパリ五輪レスリング女子金メダリストの鏡優翔が出演。男子アスリートと対決する様子が放送されたが、元ラグビー日本代表・中島イシレリの人柄に注目が集まった。変装した鏡は両手両足に計６キロの重りを装着し、ＮＥＷＳの小山をあっさりと撃破。続く元日本ハム・杉谷氏は機敏な動きを見せたが、タックルを決めるなど力の差を見せつけられ「大