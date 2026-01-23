ÆüËÜ¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥É¡¦¥Á¥­¥ó¤Ï1·î29Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼1¥Ô¡¼¥¹È¾³Û¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÁ´¹ñ¤ÎKFCÅ¹ÊÞ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼1¥Ô¡¼¥¹È¾³Û¡×(140±ß ¢¨ÄÌ¾ï²Á³Ê290±ß)¡û¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤¬2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç"È¾³Û"¤Ë1998Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤«¤éº£Ç¯¤Ç28(¤Ë¤ï¤È¤ê)¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡×¤ò¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤Î"È¾³Û"¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢1·î29Æü¡Á2·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ï290±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢´ü´ÖÃæ