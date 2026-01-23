神戸市は、王子公園（神戸市灘区）の再整備事業の一環として、市立王子弓道場の具体的な建て替え計画をこのほど発表した。工事は来月からで、公園再整備計画の中で、建造物としては初めての着手となる。2027年春、公式大会や昇段審査にも対応できる本格的な弓道場としてリニューアルオープンする予定だ。リニューアル後の神戸市立王子弓道場（中央）のイメージパース。王子公園の北西に位置する。山側の建物は神戸海星女子学院（