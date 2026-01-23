エヴァンゲリオン公式サイトで告知された ©カラー©カラー／Project Eva.©カラー／EVA製作委員会 「シン・エヴァンゲリオン劇場版」が2月23日19時より、TBS系列にて地上波初放送される。放送されるのは「シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版」というバージョン。TBSでは当日までを盛り上げるスペシャル企画「0223作戦」を実施。詳細は後日発表するという。 同日は、横浜アリ