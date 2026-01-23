ＪＲＡは１月２３日、北村宏司騎手＝美浦・フリー＝が負傷のため中山競馬で２４、２５日に騎乗予定だった全８鞍で騎手変更となったことを発表した。変更は以下の通り（レース番号、馬名、斤量、騎手）。【２４日・中山】３Ｒベラケンタウロス５７木幡巧也５Ｒエクラドット５７三浦皇成７Ｒバスターコール５８原優介９Ｒドゥカート５７菅原明良１０Ｒデルマタモン５８木